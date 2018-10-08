مختار نوح: "هشام عشماوي يرى نفسه صلاح الدين الأيوبي اللي جاي يفتح مصر"

قال مختار نوح، الباحث في الشئون الإسلامية، إن الإرهابي هشام عشماوي من أخطر العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن عشماوي مر في حياته بأكثر من مرحلة.





وأشار "نوح"، خلال حواره برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن عشماوي اتبع في البداية جماعة الإخوان، واعتبر نفسه واحدا منهم، ثم تحول إلى المرحلة الداعشية، ثم تحول إلى تنظيم القاعدة.



