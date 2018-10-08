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المنتخب السعودي يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا للبطولة الرباعية الودية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:08 م
المنتخب السعودي يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا للبطولة الرباعية الودية
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عمر عبدالعزيز
 

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، في معسكره بالرياض، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويستعد الاخضر السعودي خلال الفترة المقبلة لخوض البطولة الرباعية الدولية، حيث يتشارك معه كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي.

ويستهدف المنتخب السعودي تحقيق نتيجة طيبة في البطولة الرباعية، حيث سيواجه الأخضر في المباراة الأولى المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبل، بينما المباراة الثانية فستكون أمام منتخب العراق يوم الاثنين المقبل.

المزيد عن: خوان أنطونيو بيتزي السعودية البرازيل الأرجنتين
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