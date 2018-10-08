برلمانيون بعد القبض على "عشماوي": "الخيانة بتجري في دمه"

أعلنت القوات المسلحة الليبية اليوم الإثنين، خلال عمليتها العسكرية في درنة، إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، "وكنيته: أبوعمر المهاجر"، الضابط المفصول من الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، وأمير جماعة المرابطين والمسؤول العسكري في مجلس شورى ثوار درنة، والمسؤول عن التخطيط والمشاركة والتنفيذ في عملية الفرافرة.





في هذا الصدد، أشاد النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإلقاء القبض على الإرهابى هشام عشماوى، قائلًا: "الخيانه بتجري في دمه، والجماعات الإرهابية قاموا باستدرجه مقابل أموال هائلة للعمل معهم، لأنهم يعرفون جيدًا أنه خائن"، مؤكدًا أن نهاية كل خائن الإعدام.





وأوضح "القسط" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن قيام الدولة الليبية وقيادتها، فى القضاء على العناصر الإرهابية ومواجهة الإرهاب، يشير إلى عودة ليبيا مرة أخرى إلى مكانتها الصحيحة، وأن نهاية الإرهاب واضحة ومعروفة، ولن يستطيعوا تدمير الدول العربية، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة ولن يستطيع أحدًا أن ينال منها.





ومن جانبه قال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، ضربة قوية للأجهزة الأمنية الليبية والمصرية في مواجهة قيادات الإرهاب بالمنطقة.





وأضاف "إسماعيل" أن هذا الشخص مجرم، وإرهابي ارتكب العديد من العمليات الإرهابية بحق أبنائنا المصريين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، متوقعًا أن تسلمه الأجهزة الليبية لمصر خلال الفترة المقبلة، لتتولى محاكمته قائلا: "القبض على هشام عشماوي نجاح أمني لمصر وليبيا ولابد من محاكمته بشكل عاجل".





وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الإرهابي استغل دوره كونه ضابطا سابقًا بالقوات المسلحة، وعمل على التخريب والتدمير والمشاركة في العمليات الإرهابية، ومن ثم لابد أن يحاكم وتطبق فيه أقصى العقوبات ردًا على ما ارتكبه بحق المصريين قائلًا: "ده مش إنسان وقليل عليه كلمة مجرم".





فيما أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالضربات الاستباقية الناجحة التى تقوم بها القوات المسلحة فى شتى نواحى البلاد لدحر الإرهاب وأهله ومواجهة الفكر المتطرف أينما وجد.





وأشار "رشاد" في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن البيان رقم 28 للعملية الشاملة سيناء 2018 الذى أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، كشف حجم الحرب الشرسة التى يخوضها أبنائنا البواسل ضد أهل الشر، الأمر الذى يجعلنا نقف تحية إجلال وتقدير للقادة وضباط الصف والجنود على ما يقومون به وما يقدمونه لوطنهم حرصا منهم على أمنه واستقراره.



