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عموري يشارك في تدريبات منتخب الإمارات في برشلونة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:58 م
عموري يشارك في تدريبات منتخب الإمارات في برشلونة
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أحمد الهواري
 

انضم عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي إلى تدريبات منتخب الإمارات في معسكره ببرشلونة وذلك بعد وصوله عقب مشاركته في السوبر السعودي المصري مع فريقه الهلال السعودي والذي توج بلقبه الزمالك.

ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة بطولة كأس آسيا 2018 التي تقام بالإمارات في يناير المقبل.

وسيخوض منتخب الإمارات في برشلونة مباراتين دوليتين وديتين أمام هندوراس 11 أكتوبر وفنزويلا 16 من الشهر ذاته ضمن معسكره الذي بدأ 6 من الشهر الجاري وينتهي 16 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الأبيض وقع ضمن المجموعة الأولى بكأس آسيا التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

المزيد عن: عموري الهلال الإمارات
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