نائب: كميات الأسمدة الموجودة في الجمعيات لا تكفي احتياجات الفلاحين

قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك مشكلة كبيرة في الأسمدة للموسم الشتوي، حيث أن الكميات الموجودة في الجمعيات الأهلية لا تكفي الحصص المقررة للفلاحين.





وأشارت "الحصري"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أن الحصص المقررة ليست كافة لاحتياجات النباتات، فيلجأ الفلاح إلى الشراء من السوق الحر، حيث يصل سعر طن اليوريا إلى 6 آلاف جنيه، وهو أمر فوق طاقة الفلاح.



