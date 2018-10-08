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عاجل.. تطور خطير في الحالة الصحية لـ شويكار

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:41 م
عاجل.. تطور خطير في الحالة الصحية لـ شويكار
شويكار
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الفجر الفني
 
شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة شويكار، تطورا جديدا خلال الأيام الماضية جعلتها طريحة الفراش.

وأكدت "شويكار" أنها تعرضت لوعكة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية جعلتها طريحة الفراش.

وأضافت أنني كنت منهكة للغاية خلال الشهر الماضي، وأوضحت أنها تعرضت لنزلة شعبية وميكروب شديد ، لافتة بالمعني الدارج "هذه الوعكة كانت حكاية ورواية عليا ".

وتابعت: الحمد لله على كل شىء والآن أفضل بكثير، وأشارت كان من المفترض إنني أسافر خارج القاهرة خلال الأيام الماضية مع نجلتي وأحفادي ولكن هذه الوعكة جعلتني طريحة الفراش ولا أتحرك منذ فترة كبيرة وأتماثل للشفاء الآن.
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