عاجل.. تطور خطير في الحالة الصحية لـ شويكار

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة شويكار، تطورا جديدا خلال الأيام الماضية جعلتها طريحة الفراش.





وأكدت "شويكار" أنها تعرضت لوعكة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية جعلتها طريحة الفراش.





وأضافت أنني كنت منهكة للغاية خلال الشهر الماضي، وأوضحت أنها تعرضت لنزلة شعبية وميكروب شديد ، لافتة بالمعني الدارج "هذه الوعكة كانت حكاية ورواية عليا ".



