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عميد بلدية درنة يكشف عن خُطط القبض على هشام عشماوي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:17 م
عميد بلدية درنة يكشف عن خُطط القبض على هشام عشماوي
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هدى عبدالرازق
 
قال عبدالمنعم الغيثي، عميد بلدية درنة بليبيا، إن القبض على الإرهابي هشام العشماوي تم وفقًا لخطة محكمة، حيث تم استدراجه من جحره حتى تم القبض عليه.

وأشار "الغيثي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن ضبط عشماوي يؤكد احترافية الجيش الليبي، حيث تم رصد تحركاته منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الجيش الليبي لديه قدرات لا يستهان بها.

وأضاف أن ضبط الإرهابي عشماوي نتاج عمل جهاز الااستخبارات العسكرية وخلية عمر المختار، موضحًا أنه كان مع عشماوي إمرأتين وأطفال، وحراسات خاصة، حيث تم قتل حارسه.
المزيد عن: درنة القبض على هشام عشماوي الحرب في ليبيا الارهابي هشام عشماوي
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