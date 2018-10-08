عميد بلدية درنة يكشف عن خُطط القبض على هشام عشماوي



وأشار "الغيثي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن ضبط عشماوي يؤكد احترافية الجيش الليبي، حيث تم رصد تحركاته منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الجيش الليبي لديه قدرات لا يستهان بها.



وأضاف أن ضبط الإرهابي عشماوي نتاج عمل جهاز الااستخبارات العسكرية وخلية عمر المختار، موضحًا أنه كان مع عشماوي إمرأتين وأطفال، وحراسات خاصة، حيث تم قتل حارسه.

قال عبدالمنعم الغيثي، عميد بلدية درنة بليبيا، إن القبض على الإرهابي هشام العشماوي تم وفقًا لخطة محكمة، حيث تم استدراجه من جحره حتى تم القبض عليه.