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منتج بقناة العربية: سقوط "عشماوي" سيكشف أسرار كثيرة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:12 م
منتج بقناة العربية: سقوط عشماوي سيكشف أسرار كثيرة
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هدى عبدالرازق
 
قال علي بريشة، منتج فني بقناة العربية، إنهم قدموا فيلما وثائقيا عن الإرهابي هشام عشماوي، لافتًا إلى أن سقوط عشماوي تزامنًا مع ذكرى انتصار أكتوبر يعد حدث سعيد.

وأشار "بريشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الإثنين، إلى أن هشام عشماوي نموذج للضباط التي تستغلهم الجماعات الإرهابية، منوهًا بأن تلك النماذج من الضباط هامة للجماعات الإرهابية نظرًا لخبرتهم القتالية.

وأضاف أن عشماوي أشرف على تدريب عناصر إرهابية في سيناء، والصحراء الغربية، مؤكدًا أن بسقوط عشماوي ستكشف أسرار كثيرة عن سير تهريب الأسلحة من ليبيا إلى سيناء، مضيفًا أن القبض على هشام عشماوي ضربة قاسمة للتنظيمات المتطرفة.
المزيد عن: ذكرى اكتوبر القبض على هشام عشماوي الارهابي هشام عشماوي أخبار مصر
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