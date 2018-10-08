منتج بقناة العربية: سقوط "عشماوي" سيكشف أسرار كثيرة

قال علي بريشة، منتج فني بقناة العربية، إنهم قدموا فيلما وثائقيا عن الإرهابي هشام عشماوي، لافتًا إلى أن سقوط عشماوي تزامنًا مع ذكرى انتصار أكتوبر يعد حدث سعيد.





وأشار "بريشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الإثنين، إلى أن هشام عشماوي نموذج للضباط التي تستغلهم الجماعات الإرهابية، منوهًا بأن تلك النماذج من الضباط هامة للجماعات الإرهابية نظرًا لخبرتهم القتالية.



