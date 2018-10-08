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الإسماعيلي يوافق على رحيل نجمه إلى الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:53 م
الإسماعيلي يوافق على رحيل نجمه إلى الأهلي
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الفجر الرياضي
 
أبدى البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، موافقته على رحيل المدافع محمود متولي إلى الأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ووافق فييرا على بيع متولي خلال جلسته مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، إلا أنه اشترط ضم بديل مميز له سواء من الأهلى أو أي نادٍ في مصر.

وطلب فييرا ضم 6 لاعبين جدد في يناير، من بينهم محمود عزت، مدافع سموحة، ولاعبا الأهلي عمرو بركات، وأحمد الشيخ، بجانب مهاجم مميز ولاعب وسط مدافع، وظهير أيمن ويأتي ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

المزيد عن: محمود متولي فييرا سموحة الأهلي أخبار الأهلي
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