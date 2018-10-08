لاتفيا تتهم روسيا باستهداف أجهزة الدفاع بهجمات إلكترونية

قالت وكالة استخبارات لاتفيا، اليوم الإثنين، إنّ روسيا قامت بهجمات على أجهزة الدفاع والشؤون الخارجية في البلاد، وغيرها من مؤسسات الدولة، وفقاً لوكالة رويترز.





وأوضح مكتب حماية الدستور في لاتفيا، أنّ وكالة المخابرات العسكرية الروسية حاولت الوصول إلى المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني عبر هجمات إلكترونية ضد أجهزة الكمبيوتر الحكومية في السنوات الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان "الهجمات الإلكترونية في لاتفيا نفذتها وحدة التجسس وكانت الهجمات الأكثر تكرارا موجهة ضد مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاعين الخارجى والدفاعي".

وأضافت أنه لم يتم الكشف عن أية هجمات تستهدف التأثير في الانتخابات البرلمانية في مطلع الأسبوع.

وأصدرت عدة دول غربية اعتراضات منسقة لروسيا الأسبوع الماضي، على إدارة ما وصفته بحملة قرصنة عالمية واستهدفت مؤسسات من هيئات مكافحة المنشطات الرياضية لشركة طاقة نووية ومراصد الأسلحة الكيماوية.