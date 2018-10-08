تايلور سويفت: أدعم المرشح الذي يحمي ويكافح من أجل حقوق الإنسان

كسرت المطربة العالمية تايلور سويفت صمتها أمس في أول منشور سياسي شخصي على صفحتها على الإنستجرام والتي تحظى بمتابعة هائلة حيث يتخطى عدد متابعيها 112 مليون شخص.

وقالت تايلور فى صفحتها على الإنستجرام: "فى الماضى كنت مترددة فى التعبير عن آرائى السياسية علانية ، ولكن بسبب العديد من الأحداث التى مرت فى حياتى وفى العالم على مدار العامين الماضيين ، اختلف شعورى حول ذلك القرار الآن. فأنا كنت وسأظل دائماً أدلى بصوتى وأدعم المرشح الذى سوف يحمى ويكافح من أجل حقوق الإنسان التى أعتقد أننا جميعاً نستحقها فى هذا البلد. فأنا أؤمن بالنضال من أجل حقوق المثليين ، وأؤمن ايضاً بأن أى شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية أو النوع فهو خطأ. أعتقد أن العنصرية النظامية التى ما زلنا نراها فى هذه البلد تجاه الأشخاص المختلفين فى لون البشرة هى حالة مرعبة ومؤلمة ومنتشرة فلا يمكننى التصويت لشخص ما لن يكون مستعدًا للقتال من أجل الكرامة لكل الأمريكيين ، بغض النظر عن لون بشرتهم أو جنسهم أو من يحبونهم."