"فلوريدا" تعلن حالة الطواريء بسبب الإعصار "مايكل"





قال المركز القومي للأعاصير فى أمريكا، إنّ العاصفة الاستوائية "مايكل" أصبحت الآن إعصاراً من الدرجة الأولى بقوة رياح تبلغ 120 كم فى الساعة.





وأضافت أنّ الإعصار سيواصل حشد قوته مع اقترابه من ساحل الخليج الأمريكى، حيث من المتوقع أن يصل ولاية فلوريدا الأربعاء، ويمثل خطورة على الحياة، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.





و أعلن حاكم ولاية فلوريدا "ريك سكوت" حالة الطوارئ في 26 مقاطعة، بينما ضربت العاصفة كوبا قبل وصولها أمريكا.

وضرب "مايكل" غرب كوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ويتوقع أن يسقط على اليابسة إعصارًا في منتصف الأسبوع على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.