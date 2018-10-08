توخيل يكافئ لاعبي باريس سان جيرمان

قرر توماس توخيل ، المدير الفني لباريس سان جيرمان، منح اللاعبين غير الدوليين بالفريق، إجازة لمدة أسبوع أثناء فترة توقف المسابقة.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، على أن توخيل قرر منح لاعبي المنتخب إجازة لمدة أسبوع لينفذ وعده مع اللاعبين بعدما أبلغهم من قبل بمنحهم عطلة حال الفوز بآخر ثلاثة مباريات.





ونجح لاعبي باريس سان جيرمان في الفوز بآخر ثلاثة مباريات، كان آخرها يوم أمس بالفوز على ليون بخماسية نظيفة.



