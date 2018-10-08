ضبط صاحب ورشة يسرق سيارة بالتبين

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين من أحد أصحاب ورش إصلاح السيارات مفادها تردد "هاني ج"، 31 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 14229 لسنة 2008م مركز الحسينية/ شرقية "سرقة بالإكراه"، بقصد تغيير معالم سيارة بدون لوحات معدنية ماركة شيفرولية "نقل" نبيتي اللون.





بالانتقال وبالكشف عن السيارة برقمي الشاسية والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12045 لسنة 2018م جنح إهناسيا/ بني سويف ملك "رمضان ت"، سائق ومقيم مركز إهناسيا/ بني سويف.





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.





بمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.