منتخب مصر.. أزمات من كل اتجاه (تقرير)

توالت الأزمات على منتخب مصر قبل مباراته أمام سوازيلاند يوم الجمعة المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.





منتخب مصر يترقب موقف مروان وصلاح





ويترقب الجهاز الفني للفراعنة موقف الثنائي صلاح محسن ومروان محسن ثنائي النادي الأهلي من الاستمرار في معسكر المنتخب بعد إصابتيهما مع فريقهما في الدوري المصري.









ويواجه خافيير أجيري أزمة مجاملة بعض اللاعبين وتجاهل آخرين مثل محمود علاء مدافع الزمالك ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي و أحمد فتحي ظهير الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة المتألقين مع أنديتهم









الأزمة الكبرى التي يجب على أجيري علاجها هي تجهيز البدائل لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتراجع مستواه مع فريقه وإمكانية تأثير ذلك على منتخب مصر.





قائمة منتخب مصر أمام سوازيلاند





حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمود جنش – محمد عواد – محمد أبوجبل





خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد هاني – محمود حمدي الونش – باهر المحمدي – علي جبر – محمد حمدي – أحمد المحمدي – أحمد حجازي – عمرو طارق





خط الوسط: طارق حامد – محمد صادق – محمد محمود – محمد النني – علي غزال – محمود تريزيجيه – عمرو وردة – سام مرسي – حسين الشحات





خط الهجوم: صلاح محسن - مروان محسن – أحمد علي - محمد صلاح – أحمد حسن كوكا





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