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تويوتا تطلق سيارتها الهجينة "RAV4"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:08 م
تويوتا تطلق سيارتها الهجينة RAV4
تويوتا RAV4
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وكالات
 
كشفت شركة تويوتا للسيارات عن نموذجها الهجين المعدل من "RAV4" الكروس أوفر الشهيرة، وذلك خلال معرض باريس الأخير.

وأتت هذه السيارة بتصميم عصري وسقف بانورامي كبير يعطي المسافرين شعورا بالراحة أثناء الرحلة، وعجلات رياضية كبيرة وعريضة لزيادة الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية.

كما جاءت "RAV4" الجديدة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بعزم كلي يبلغ 222 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 8 ثوان.

ومن المقرر أن تزود نماذجها التي ستطرح في الأسواق الأوروبية والآسيوية بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع، خلفي ورباعي، أما النموذج الرياضي المعدل، فسيأتي بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
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