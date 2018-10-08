الأربعاء.. أحمد يونس يستضيف طفلة موسوعة جينيس

يستضيف الإعلامي أحمد يونس عبر برنامجه "كلام معلمين" المذاع على الراديو 9090 يوم الأربعاء المقبل.





الطفلة المصرية "ريم أشرف" بعد تحقيقها رقما قياسيا بأطول غطسة تحت الماء استمرت ٥٥ ساعة، ودخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية متفوقة على حاملة اللقب السابقة، الأسترالية كريستين كويل، صاحبة الـ38 عامًا التي حققت 51 ساعة و25 دقيقة.





برنامج "كلام معلمين" يقدمه أحمد يونس، ويذاع منتصف الليل من الأربعاء للسبت على الراديو 9090.