"بيكرهيوزجي إي" تستحوذ على 5% من"أدنوك للحفر" بـ2 مليار درهم





وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك " تستحوذ بموجبها على حصة 5% في شركة "أدنوك للحفر" مقابل 2 مليار درهم( 550 مليون دولار ).





وأشارت الشركة بحسب بيان تلقاه مباشر، ان تلك الاتفاقية تهدف لدعم نمو وتطور "أدنوك للحفر" إحدى الشركات التابعة لأدنوك وترسيخ مكانتها في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة.





وأشارت الى ان " أدنوك " ستبقى مالكة لحصة الأغلبية 95% في "أدنوك للحفر".





وستتعاون "أدنوك" و"بيكر هيوز جي إي" لتوسعة خدمات "أدنوك للحفر" ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف.





وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها "أدنوك" المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.





وتعتبر "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر في منطقة الشرق الأوسط وهي المزود الوحيد لمنصات الحفر والخدمات ذات الصلة لمجموعة شركات أدنوك حيث تمتلك خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بطبقات الأرض في دولة الإمارات مما يسهم في ضمان كفاءة وسرعة العمل مع الحد من المخاطر أثناء الحفر.





وأوضحت الشركة انها تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% بحلول 2025 ولزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشيا مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.







