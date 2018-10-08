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مؤشر مسقط يهبط 0.1% بستهل جلسة اليوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:48 م
مؤشر مسقط يهبط 0.1% بستهل جلسة اليوم
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نيفين سمير
 

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.1%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4511.41 نقطة، خاسراً 4.71 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

وتأثر المؤشر بتراجع 5 أسهم في الساعة 11:10  بتوقيت مسقط، 3 أسهم منها بقطاع الصناعة، وآخران ماليان.

وانخفض مؤشر القطاع الصناعي في مستهل التعاملات،بنسبة 0.3%؛ مع تقدم سهم الأسماك العُمانية على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 2.3%، وتراجع الأنوار للسيراميك 1.12%.

كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.15%؛ متأثراً بانخفاض بنك نزوى 1.15%، وتراجع مسقط للتمويل 1.12%.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.05%، بدعم سهمين إحتلا قائمة الرابحين في ذلك التوقيت، وتصدرهما مدينة مسقط للتحلية بنسبة 0.76%، وارتفع عمانتل 0.48%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 3.11 مليون سهم، بتنفيذ 139 صفقة، بقيمة تداول 478.58 ألف ريال.

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