مؤشر مسقط يهبط 0.1% بستهل جلسة اليوم





تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.1%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4511.41 نقطة، خاسراً 4.71 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.





وتأثر المؤشر بتراجع 5 أسهم في الساعة 11:10 بتوقيت مسقط، 3 أسهم منها بقطاع الصناعة، وآخران ماليان.





وانخفض مؤشر القطاع الصناعي في مستهل التعاملات،بنسبة 0.3%؛ مع تقدم سهم الأسماك العُمانية على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 2.3%، وتراجع الأنوار للسيراميك 1.12%.





كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.15%؛ متأثراً بانخفاض بنك نزوى 1.15%، وتراجع مسقط للتمويل 1.12%.





وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.05%، بدعم سهمين إحتلا قائمة الرابحين في ذلك التوقيت، وتصدرهما مدينة مسقط للتحلية بنسبة 0.76%، وارتفع عمانتل 0.48%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 3.11 مليون سهم، بتنفيذ 139 صفقة، بقيمة تداول 478.58 ألف ريال.



