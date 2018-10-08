15 أكتوبر.. مد أجل الحكم في استئناف المتهمين بقتل "أولكس"

قررت الدائرة 36 جنح الأحداث، المنعقدة بالعباسية مد أجل الحكم في استئناف طالبين متهمين بقتل محمد عبد العزيز، طالب هندسة بنها بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق "أولكس"، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.









وكانت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، قضت بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبدالعزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق شهير.









كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.









وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.









وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجني عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الالكتروني، برغبتهما في بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به في منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.







