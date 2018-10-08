ضبط مسئول ثلاجة لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر

ضبط مسئول ثلاجة لحوم، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر، وفي إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تشديد الرقابة على القطاعات التموينية لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري.





تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط أحمد م ع، 30 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم الكائن بشارع عبده الحامولي دائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية 148 كيلو "بط، سمان"، 50 كيلو جبنة رومي، جميعها غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.