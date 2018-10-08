محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادية

أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 567 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، برئاسته وعضوية كلا من نائبه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار القانونى للمحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ووكيل وزارة مديرية التنظيم والإدارة.





وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، والنظر فى الاختيار من بين المتقدمين والنظر فى تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد ويتم التقييم عند التقدم لشغل الوظيفة على أساس القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويري والسمات الشخصية.





كما تضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة وعضوية مندوب عن مديرية التنظيم والإدارة ومدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية المعلن عنها وتختص الأمانة الفنية بتلقى الطلبات لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.



