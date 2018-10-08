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العين الإماراتي يفقد حسين الشحات و12 لاعبا في الكأس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
العين الإماراتي يفقد حسين الشحات و12 لاعبا في الكأس
حسين الشحات
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الفجر الرياضي
 

يغيب حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي عن مباراة فريقه أمام الجزيرة في مسابقة كأس الخليج العربي لاستدعائه لمنتخب مصر.

 

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن حسين الشحات جناح منتخب مصر لن يشارك مع العين في مباريات الكأس، بسبب استدعائه للفراعنة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن العين سيفقد 13 لاعبًا في مباريات الكأس وعلى رأسهم حسين الشحات بسبب فترة التوقف الدولي.

 

المزيد عن: منتخب مصر حسين الشحات العين الاماراتي اخبار الرياضة اليوم
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