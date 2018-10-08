العين الإماراتي يفقد حسين الشحات و12 لاعبا في الكأس

يغيب حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي عن مباراة فريقه أمام الجزيرة في مسابقة كأس الخليج العربي لاستدعائه لمنتخب مصر.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن حسين الشحات جناح منتخب مصر لن يشارك مع العين في مباريات الكأس، بسبب استدعائه للفراعنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العين سيفقد 13 لاعبًا في مباريات الكأس وعلى رأسهم حسين الشحات بسبب فترة التوقف الدولي.