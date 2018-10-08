محافظ بورسعيد يشهد بدء الدراسة بالمدرسة "المصرية - اليابانية" (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية، اليوم الأول للدراسة بالمدرسة المصرية - اليابانية بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك بحضور ا.د. عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظ والمحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب وقيادات التعليم.





وقد التقى المحافظ بأولياء الأمور وأكد أن المدرسة تعد إضافة جديدة وقوية لمنظومة التعليم فى بورسعيد، مضيفا أن هذه المدرسة تعتمد على المزج بين الجانب العلمى والاكاديمى والاخلاقى لخلق نشئ على قدر كبير من الأخلاق والتربية ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بتنمية المهارات التى يمارسها الطالب يوميا.





ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن المدرسة بدأت اليوم التشغيل الرسمى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط بواقع ٦ قاعات دراسية، مضيفا انه على ثقة كبيرة بأعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة وان المدرسة ستركز على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته.