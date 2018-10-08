رئيس حكومة إسبانيا السابق يصف "بوتين" بالعدو اللدود

وصف الرئيس السابق لحكومة إسبانيا، خوسيه ماريا أثنار، رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، بأنه "عدو لدود" و "زعيم عنيد".





وفي مقابلة مع صحيفة "إسبانييول" اليوم، اتهم أثنار الذى تولى حكومة إسبانيا حتى عام 2004، بوتين بـ "إضعاف وحدة الأطلسي لأوروبا إلى أقصى الحدود بمساعدة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.





وقال السياسي المحافظ "إن بوتين قائد لا يرحم ولكن بأفكار واضحة للغاية، مشيراً إلى أنه ليس القائد الذى يمكنك أن تسأله، وحينما يقدم خطاباً مدته 20 دقيقة، يخبرك بوتين: واحد ، اثنان، ثلاثة، أربعة وخمسة، سواء كنت متفق معه أو لا، أو سيبدو الأمر جيدًا أو سيئًا، تشاركه أم لا، لكن لديه أولوياته الواضحة والملموسة وهو شخص عنيد".

ووفقاً لأثنار، فإنّ هذا الوضوح والقيادة تبدو أكثر من رائعة وجديرة بالمراجعة والاعتراف.

وأضاف "من يلعب مع بوتين في شيء آخر فهو خاطئ تماماً"، لدى إشارته إلى أنّ لعبة "باراك أوباما وبوتين" كانت غير متوازنة، وفي صالح بوتين.

وقدّم الرئيس الإسباني السابق على سبيل المثال "وجود روسيا في الشرق الأوسط"، بأنّه شيء لا يمكن تصوره في الآونة الأخيرة نسبياً.

كما أضاف أنّ الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم كان شيئا لم يتم الرد عليه ولا يمكن تصوره قبل وقت قصير، مشدداً على أنّ بوتين واضح جداً بشأن المصالح الروسية ولا يتوقف عن لعب هذه اللعبة لدقيقة واحدة أو يوم واحد.

ومنذ مارس 2014، أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض حلفائه عقوبات فردية وقطاعية ضد روسيا بسبب تصرفاتهم في الأزمة الأوكرانية وما وصفوه بأنه "ضم غير قانوني" لشبه جزيرة القرم.