انتهاء عقد مجدي عبد الحليم مع نقابة المحامين
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:30 صمنى صموئيل
كشف مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، عن انتهاء العقد المبرم بينه وبين نقابة المحامين لإدارة الموقع الإلكتروني للنقابة، موجّهًا شكره وتقديره للنقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلسه وأعضاء الجمعية العمومية على ما أسماه التعاون والثقة التي أولوه.
وأبدى من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفهّمه للهجوم الذي تعرّض له من جانب البعض، موجّهًا الشكر لفريق العمل بالموقع، ومشيدًا بالجهود التي بذلوها.
وتولّى "عبد الحليم" إدارة موقع نقابة المحامين منذ 4 سنوات وهو أول مَن أنشأ فكرة الإعلام النقابي لصالح نقابة المحامين، وكان صاحب أول منبر إعلامي عندما دشّن موقعًا إلكترونيًا متخصصًا في الشأن النقابي باسم "محامون بلا قيود" والذى كان له دور بارز فى نشر قضايا المحامين وحمل عددًا كبيرًا من الوثائق النقابية ومراقبة وعرض نتائج انتخابات المحامين منذ 2009 وحتى توليه إدارة موقع النقابة.
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