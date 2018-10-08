انتهاء عقد مجدي عبد الحليم مع نقابة المحامين‎

كشف مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، عن انتهاء العقد المبرم بينه وبين نقابة المحامين لإدارة الموقع الإلكتروني للنقابة، موجّهًا شكره وتقديره للنقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلسه وأعضاء الجمعية العمومية على ما أسماه التعاون والثقة التي أولوه.





وأبدى من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفهّمه للهجوم الذي تعرّض له من جانب البعض، موجّهًا الشكر لفريق العمل بالموقع، ومشيدًا بالجهود التي بذلوها.



