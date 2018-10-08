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عاجل.. التموين تكشف كيفية حل مشكلة المحذوفين بالخطأ من البطاقات (فيديو)

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
عاجل.. التموين تكشف كيفية حل مشكلة المحذوفين بالخطأ من البطاقات (فيديو)
أرشيفية
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ندى محمد
 
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الوزارة ستحل أزمة المحذوفين من البطاقات التموينية قبل الشهر المقبل؛ ليحصل المواطنين على حصصهم التموينية كاملة، لافتا إلى أن هذا الخطأ حدث خلال مراجعة الوزارة قواعد البيانات والمواطن المتضرر عليه تحديث بياناته لتجاوز المشكلة.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المتضررين عليهم زيارة موقع إدارة دعم مصر أو tamwin.COM.EG، وكتابة جميع الأرقام القومية لكل أفراد البطاقة، وإرسال هذه البيانات لوزارة الإنتاج الحربي؛ لإعادة المحذوفين من الشهر المقبل، أو التوجه لأقرب مكتب تموين وملء الاستمارة بالأرقام القومية مرفقة بصور البطاقة، حيث يجري إرسال هذه الاستمارات للإنتاج الحربي أيضا.

كما طالب كل من لديه بطاقة تموينية بها أخطاء بالإسراع في تصحيحها قبل 8 نوفمبر 2018، لأن البطاقة التي لم تكتمل بياناتها سيجري وقفها.

المزيد عن: وزارة التموين موقع دعم مصر مصر بطاقات تموينية التموين
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