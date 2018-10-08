"العدل الدولية" تنظر بدعوى إيران ضد العقوبات الأمريكية

تبدأ اليوم الإثنين جلسات استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى إيرانية ضد ملف تجميد أموال إيرانية من جانب الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن جلسات الاستماع ستستمر عدة أيام، على أن تقدم الولايات المتحدة استدلالاتها اليوم وتقدم إيران استدلالاتها بعد غد الأربعاء.

ويأتي هذا بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية أمراً مؤقتاً للولايات المتحدة بإلغاء العقوبات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والطيران المدني التي فرضتها على إيران، وذكرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة في حيثيات قرارها أنه يتعين على الفور إلغاء العقوبات المتعلقة على وجه الخصوص بالمساعدات الإنسانية وأمن النقل الجوي.

ورحبت إيران بالقرار وقالت إنه "بمثابة اعتراف بموقفنا المشروع"، وتجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وفرضت بعض العقوبات ضد طهران.