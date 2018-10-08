استمرار أعمال تطوير قصر الأمير يوسف كمال الأثري في نجع حمادي (صور)

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه تابع أعمال الترميم والتطوير

التي تجري بقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، رافقه خلال الجولة مدير عام الآثار

الإسلامية والقبطية بنجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .











وأوضح الهجان أن أعمال الترميم والتطوير بقصر الأمير يوسف كمال بدأت مطلع

الشهر الماضي بعد موافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللجنة الدائمة للآثار

الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفي وزيري باعتماد مبلغ

7 مليون جنية لتنفيذ أعمال الترميم والتطوير .











وأشار الهجان إلي أن أعمال الترميم والتطوير تشمل (مبنى السلاملك - السبيل

- قاعة الطعام – المطبخ – الفسقيه "النافورة" -الأسوار- تنسيق الحديقة والموقع

العام للقصر) موجها بمراعاة الدقة في أعمال الترميم والحفاظ علي المعالم الأثرية والتراثية

بالقصر والمجموعة النادرة من أشجار الزينة، لافتا انه سيتم انتهاء أعمال الترميم والتطوير

بالقصر مع بداية العام المقبل .

















يذكر أن قصر (البرنس يوسف كمال) كان قد أسسه الأمير يوسف كمال بن الأمير

أحمد كمال، أحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت مصر من عام 1805- 1952، وتم تسجيله

ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1988، فالقصر يمثل تحفة

معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا،

وصمم القصر بين مزيج من الطرازين الأوروبي والإسلامي .