تواصل إنخفاض الجنية السوداني أمام الدولار و توصيات من صندوق النقد



كما انه وفقا للبنك المركزي السوداني فإن الدولار الأمريكي الواحد بات يساوي 47،5 جنيهًا سودانيًا، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير الماضي.



حيث كان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيهًا للدولار الواحد علما بأن قيمة الجنيه تراجعت الأسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45،5 جنيها.



ومن الجدير بالذكر أن السودان تعاني من نقصًا في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب في 2011 وخسارته عائدات النفط.



أعلنت السلطات السودانية، أمس، خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60% لمواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث جاء القرار بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية، كما نصح صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته، وليس واضحًا ما إذا كان هذا الخفض هو اتجاه نحو تعويم الجنيه.