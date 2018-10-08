وزيرة الصحة تزور الإسكندرية لمتابعة تنفيذ مبادرة فيروس سي

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين إلى الإسكندرية؛ لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، على أرض الواقع، وستجوب عددًا من محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمستشفى حميات الإسكندرية، ثم مركز سان ستيفانو، ثم العيادات المتنقلة بمنطقة القلعة، وتختتم جولتها بعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج اليوم السادس لمبادرة فيروس "سى" والأمراض غير السارية من مركز صحة المرأة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر الحالى فى 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.

يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الالكتروني www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.