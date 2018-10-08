اليوم.. شكري يشارك في أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

تنطلق أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى الإقليمي الثالث سيجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد لتقييم أدائه منذ تأسيسه عام 2008، فضلاً عن مناقشة العمل المستقبلي للاتحاد في ظل التحديات والفرص الراهنة، كاشفاً بأن الوزير شكري سيلقي كلمة أمام المنتدى تتناول رؤية مصر نحو سبل إثراء أفاق التعاون بين ضفتيّ المتوسط في ظل التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى كيفية تعظيم دور الاتحاد من أجل تدعيم التعاون والتكامل الإقليمييّن.



