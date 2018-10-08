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تداول فيديو نادر لـ ياسمين صبري بعمر الـ 21 عاما قبل الشهرة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
تداول فيديو نادر لـ ياسمين صبري بعمر الـ 21 عاما قبل الشهرة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة ياسمين صبري، وهي شابة صغيرة بعمر الـ 21 عامًا. 

وتظهر صبري، خلال الفيديو وهي تؤدي كاستينج على أحد الأدوار، حيث قامت في البداية بالتعريف عن نفسها وطولها ووزنها. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد إمام. 


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