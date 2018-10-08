سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم اف سي، أن انضمام وليد سليمان لاعب الأهلي وأوباما لاعب الزمالك لمنتخب مصر أمر ضروري.

وقال سامي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " لابد من ضم وليد سليمان واوباما لقائمة منتخب مصر".

واستنكر سامي مبرر الزيادة العددية بقائمة المنتخب قائلا: "من الممكن أن يكون وليد سليمان بديلا لصلاح، فهو من افضل الاجنحة فى مصر حاليا".

وأردف: "وليد سليمان مميز فى مركز صانع الألعاب، خاصة فى غياب عبد الله السعيد فى الوقت الحالي".