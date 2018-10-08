أستاذ دراسات عبرية: إسرائيل صُدمت بعد الإطاحة بنظام الإخوان



وأشار "أنور"، في لقاء مع الإعلامي عمرو سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن هناك تشابه كبير بين الجماعة وإسرائيل، حيث أنهما لا يعتمدان على الحدود الجغرافية، وتستغل الدين وتسيء له، وهناك رغبة مستمرة في اختراق القانون بالاعتماد على أشياء سماوية، يبررون بها القتل والتزوير.



ولفت أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، إلى أن إسرائيل كانت تعالج عناصر داعش الموجودين في سوريا، مشددا على أن إسرائيل تريد تخريب مصر وترسل جواسيس لذلك.

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، إن إسرائيل صُدمت بعد الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين، وظهر ذلك في وصفها لما يحدث بمصر على أنه انقلاب وأزمة.