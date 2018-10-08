عاجل.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "بحبك أنا" (فيديو)
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:57 صالفجر الفني
طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل أغنيته الجديدة "بحبك أنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية كان من المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي"، غير أن الهضبة انتهى مؤخرًا من تسجيلها في نيويورك بعد صدور الألبوم.
يذكر أن ألبوم "كل حياتي" حقق نجاحًا ضخمًا منذ طرح الهضبة له رسميًا ويتكون الألبوم من 13 أغنية متنوعة، شهدت تعاون عمرو دياب، مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، محمد يحيى، نادر حمدي، أسامة الهندي، وللمرة الأولى مع الموزع العالمي مارشميلو.