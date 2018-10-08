عاجل.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "بحبك أنا" (فيديو)

يذكر أن ألبوم "كل حياتي" حقق نجاحًا ضخمًا منذ طرح الهضبة له رسميًا ويتكون الألبوم من 13 أغنية متنوعة، شهدت تعاون عمرو دياب، مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، محمد يحيى، نادر حمدي، أسامة الهندي، وللمرة الأولى مع الموزع العالمي مارشميلو.







