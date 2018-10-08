قاعة صلاح جاهين تجذب أنظار الجمهور بالعرض الكوميدي "كينج كونج" (صور)

يستمر نجوم العرض الكوميدي "كينج كونج" في التألق منذ افتتاح المخرج الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعرض يوم الأربعاء الماضي، وحقق العرض لافتة كامل العدد وسط إقبال جماهيري كبير.





وقد صرح مدير فرقة تحت 18 الفنان القدير وليد طه ومخرج العرض دكتور محمد حسن ومدير قاعة صلاح جاهين الفنان القدير يحيى غانم، بأنه تلبية لرغبة الجمهور والاقبال الكبير علي العرض فقد تقرر استمرار "كينج كونج" هذا الأسبوع بدون إجازة أسبوعية يوم الثلاثاء 9 أكتوبر.



"كينج كونج" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.





وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشوا فيها فيختلفوا على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.



