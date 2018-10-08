"الشاذلي": 7% ممن أجروا فحص فيروس سي لديهم أجسام مضادة وسيتم إحالتهم للعلاج



وأضاف "الشاذلي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه من المفترض مسح 17 مليون في 9 محافظات على مدار 60 يومًا، أي في اليوم الواحد 600 ألف، ووصلنا إلى الحد الأقصى في الإقبال يوميا.



وتابع عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، أنه تم الكشف على أكثر من مليون شخص، وبينهم فئات غير مستهدفة، وهم 4% فقط، وتم علاجهم من الأمراض الغير سارية، موضحا أنه تم اكتشاف أجسام مضادة في 7% ممن أجرو الفحص، وهم ليسوا كلهم مرضى ولكنهم تعرضوا للفيروس فقط، ويتم إحالتهم لمراكز اللجنة القومية لعمل اختبارات أخرى، ومن يثبت وجود المرض يتلقى العلاج.



ولفت إلى أن مدة العمل تستمر من 9 صباحا حتى 9 مساءا، ومن يكون حاضرا بالفعل حتى هذا التوقيت، لا يتم رفضه بل يظل حتى يتم عمل الفحص له.

قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن حملة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي تشهد إقبالا شديدا وممتازًا.