ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مهاجم الاتحاد: التوفيق ساندنا أمام الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
مهاجم الاتحاد: التوفيق ساندنا أمام الأهلي
الاهلي والاتحاد
طباعة
علاء خليف
 

 

أعرب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عن سعادته بعد فوز فريقه على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز

 

وقال قمر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "التوفيق تخلى عن الاتحاد في المباريات الأخيرة وابتسم لنا القدر أمام الأهلي".

 

وأضاف: "رزاق سيسيه اتفاهم معه بشكل كبير وقادرين على صناعة ثنائي قوي خلال الفترة المقبلة".

المزيد عن: لدوري كورة خالد قمر المباريات الأخيرة الاتحاد السكندري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 5:40:00 AM