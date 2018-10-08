مهاجم الاتحاد: التوفيق ساندنا أمام الأهلي

أعرب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عن سعادته بعد فوز فريقه على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وقال قمر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "التوفيق تخلى عن الاتحاد في المباريات الأخيرة وابتسم لنا القدر أمام الأهلي".

وأضاف: "رزاق سيسيه اتفاهم معه بشكل كبير وقادرين على صناعة ثنائي قوي خلال الفترة المقبلة".