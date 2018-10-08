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وزير الري يكشف أخر التطورات بشأن "سد النهضة"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
وزير الري يكشف أخر التطورات بشأن سد النهضة
وزير الري
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نعيم يوسف
 
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن الاجتماع الأخير مع أثيوبيا والسودان في مسألة سد النهضة كان لمناقشة عمل المجموعات البحثية وما أسفرت عنه.

وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات لقناة "dmc"، الفضائية، أنه كان يأمل في التوافق بين الدول الثلاث على أسلوب ملء السد، ولكن ذلك لم يحدث، مشددا على أن المباحثات مستمرة و"إحنا مش هنيأس، ويهمنا الوصول لاتفاق عادل يصمد مع الزمن".

وأكد الوزير أن مصر لها علاقات قوية بدول حوض النيل وأفريقيا، على مدار 200 سنة، شهدت بعض الفراغ لفترة وتعود مصر لملء هذا الفراغ حاليا، حيث تقوم مصر بمشروعات في الري مع كل دول حوض النيل.
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