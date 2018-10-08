تعرف على موعد طرح كراسة الشروط لـ5 قطع أراض بمدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الثلاثاء، طرح كراسات شروط حجز 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.



