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تعرف على موعد طرح كراسة الشروط لـ5 قطع أراض بمدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:28 ص
تعرف على موعد طرح كراسة الشروط لـ5 قطع أراض بمدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين
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تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الثلاثاء، طرح كراسات شروط حجز  5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.

وسيكون البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 14/11/2018، مشيراً إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و2 مليون جنيه، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقًا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.
المزيد عن: العلمين اخبار مصر أراضي
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