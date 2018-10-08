حظوظ المصري في التأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي مع فيتا كلوب الكونغولي، مساء يوم الاربعاء الماضي، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي "الكونفدرالية".

حاول لاعبو المصري إحراز هدف طوال المباراة من أجل حسم التأهل على أرضه لكن تصدى دفاع فيتا كلوب وحارسه للفرص التي أتيحت للاعبي المصري البورسعيدي.

ويلتقي فريق المصري مع فيتا كلوب في لقاء الإياب على ملعب "الشهداء" بالكونغو وذلك يوم 24 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

ويمتلك فريق المصري بقيادة العميد حسام حسن 3 فرص للتأهل إلى الدور النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي كالتالي:

- الفوز بأي نتيجة على فيتا كلوب سيؤهل المصري البورسعيدي إلى المباراة النهائية للكونفدرالية.

- التعادل بأي نتيجة يؤهل المصري للمباراة النهائية من البطولة.

- لو انتهت مباراة الإياب مثل الذهاب بالتعادل السلبي ستتجه المواجهة لركلات الترجيح ويمكن أن يحسمها لاعبي المصري.