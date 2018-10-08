مصر المقاصة يتفاوض مع خالد قمر

أعرب اللواء بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة عن رغبته في انضمام خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد لصفوف الفريق الفيومي.

وطالب بكري سليم خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، من لاعب الاتحاد السكندري وذلك خلال مداخلة هاتفيه للأخير بالبرنامج الانتقال إلى الفريق الفيومي في الانتقالات المقبلة.

ورد مهاجم الاتحاد على بكري سليم أن الإنضمام إلى المقاصة إضافة لأي لاعب، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة مع الاتحاد.