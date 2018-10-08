ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد سامي عن أزمة المؤتمر الصحفي: "لو تكرر الموقف سأرد بنفس الطريقة"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
أحمد سامي عن أزمة المؤتمر الصحفي: لو تكرر الموقف سأرد بنفس الطريقة
احمد سامي
طباعة
عمرو مصطفى
 

 

أكد أحمد سامي، مدرب فريق النجوم، أنه ليس من طبعه ما فعله أثناء مؤتمر مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

 

وقال أحمد سامي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لو المؤتمر عاد بنفس الإسلوب، سأكرر نفس الرد، بالرغم من أنه ليس طبعي".

 

وكان أحمد سامي دخل في مشادة كلامية، مع أحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي العام الماضي.

المزيد عن: طلائع الجيش رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سامي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 4:00:20 AM