أحمد سامي عن أزمة المؤتمر الصحفي: "لو تكرر الموقف سأرد بنفس الطريقة"

أكد أحمد سامي، مدرب فريق النجوم، أنه ليس من طبعه ما فعله أثناء مؤتمر مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وقال أحمد سامي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لو المؤتمر عاد بنفس الإسلوب، سأكرر نفس الرد، بالرغم من أنه ليس طبعي".

وكان أحمد سامي دخل في مشادة كلامية، مع أحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي العام الماضي.