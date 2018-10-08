ثنائي الإسماعيلي ينضم إلى معسكر المنتخب اليوم الإثنين

ينتظم ثنائي الإسماعيلي محمد صادق وباهر المحمدي في معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم، استعدادا للقائي سوازيلاند يومي 12، 16 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

ووضع الاتحاد المصري كافة الترتيبات اللازمة لضمان توفير المناخ اللازم للحفاظ على تركيز اللاعبين وجهازهم الفني في مقر الإقامة وأماكن التدريب لفصلهما عن أي مؤثرات خارجية .

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريبه الأساسي الخميس المقبل على ملعب ستاد السلام الذي سيحتضن مباراة الجمعة المقبل، ويستمر المعسكر بعدها حتى موعد السفر إلى سوازيلاند صباح الأحد المقبل لخوض المباراة الثانية.

يشارك في المعسكر 27 لاعبا من بينهم 12 محترفا في الخارج يتتابع وصولهم إلى القاهرة اليوم وغدا.

ومن المقرر أن يعقد خافيير أجيري المدير الفني للفريق مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل بإستاد السلام على هامش التدريب الرئيسي للحديث عن استعدادات المنتخب للقائي سوازيلاند.