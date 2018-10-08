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وزير الري يكشف تكلفة المتر الواحد لمياه الشرب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
وزير الري يكشف تكلفة المتر الواحد لمياه الشرب
الدكتور محمد عبدالعاطي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات، موضحا أن المتر يتكلف أربعة جنيهات كتنقية، وأربعة أخرى خدمة استثمارية.

وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات لقناة "dmc"، الفضائية، أن إهدار المياه يعني إهدار 8 جنيهات لكل متر، موضحا أن إعادة تنقيتها واستخدامها تصل لـ20 جنيها للمتر.

وأكد الوزير أن إهدار المياه وتسريبها يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، لافتا إلى وجود برامج توعية للأطفال، وتوعية بالمساجد والكنائس، لافتا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أصدر قرار بإدخال حنفيات لا تهدر المياه.
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