خالد قمر: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:07 صعلاء خليف
أبدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري سعادته البالغة بالفوز
على الأهلي برباعية.
وقال قمر في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"
الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "النادي الأهلي
أفضل فريق في إفريقيا وفي مصر وفوز اليوم لن يقلل من الفريق".
وأضاف مهاجم الاتحاد: "النادي الأهلي كان بعيد اليوم
عن أجواء الدوري العام وذلك بسبب المشاركة الإفريقية والعربية وهو ما سهل علينا المهمة".
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