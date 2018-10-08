الإسماعيلي يلبي أول طلبات "فييرا" بعد توليه المسئولية الفنية

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة على طلب البرازيلى "فييرا" المدير الفني الجديد، بشأن تغيير مقر إقامة الفريق ليلة المباريات المقامة بالإسماعيلية إلى أحد فنادق المحافظة بدلا من فندق اللاعبين المتواجد بمقر النادي.

يأتى ذلك، من أجل تهيئة الأجواء وفرض مزيد من الهدوء والتركيز وإبعادهم عن أية مؤثرات خارجية، بهدف استعادة نغمة الانتصارات وعودة الفريق لمكانته المعتادة ورسم البهجة على وجوه الجماهير.

ويستضيف الدراويش اليوم، منافسه ناصر الفكرية أحد أندية القسم الثالث ، بدور الــ32 لكأس مصر فى المهمة الأولى لفييرا.