ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يلبي أول طلبات "فييرا" بعد توليه المسئولية الفنية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
الإسماعيلي يلبي أول طلبات فييرا بعد توليه المسئولية الفنية
فييرا
طباعة
الفجر الرياضي
 

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة على طلب البرازيلى "فييرا" المدير الفني الجديد، بشأن تغيير مقر إقامة الفريق ليلة المباريات المقامة بالإسماعيلية إلى أحد فنادق المحافظة بدلا من فندق اللاعبين المتواجد بمقر النادي.

 

يأتى ذلك، من أجل تهيئة الأجواء وفرض مزيد من الهدوء والتركيز وإبعادهم عن أية مؤثرات خارجية، بهدف استعادة نغمة الانتصارات وعودة الفريق لمكانته المعتادة ورسم البهجة على وجوه الجماهير.

 

ويستضيف الدراويش اليوم، منافسه ناصر الفكرية أحد أندية القسم الثالث ، بدور الــ32 لكأس مصر فى المهمة الأولى لفييرا.

 

المزيد عن: فييرا رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم عثمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 2:10:02 AM