الكشف عن موعد الظهور الأول لـ"ديبالا" أمام الجماهير السعودية

يخوض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مباراته الأولى أمام الجماهير السعودية، حينما يواجه منتخب بلاده منتخب العراقي يوم 11 اكتوبر، ضمن الدورة الدولية الرباعية الودية التي ستقام في الرياض وجدة.

يذكر أن ديبالا شارك للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين الأول في عام 2015، وتم اختياره ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2018.

وتضم الدولة الرباعية الودية أربعة منتخبات كبرى، وهي السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، يخوضها المنتخب الأخضر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 بالإمارات.