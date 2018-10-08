عاجل.. بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر المصري السعودي

وصلت إلى القاهرة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من السعودية بعد التتويج ببطولة السوبر المصري، بعد التغلب على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالأمس في الرياض.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته لمباراة منية سمنود في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون لمعسكر المنتخب اليوم، كما ينضم التونسي حمدي النقاز لمعسكر منتخب بلاده.